شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع محافظ الإسماعيلية تعزيز الفرص الاستثمارية بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، حيث بحثا عددا من الموضوعات علي رأسها خطط تنمية وتطوير المنطقة الحرة العامة بالمحافظة، وسبل دعم المستثمرين والمشروعات المتواجدة بالمنطقة والوضع التنفيذي لها، فضلا عن مناقشة سبل تعزيز الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة بما يتفق مع خطة الدولة في التنمية.

وقال المستشار محمد عبد الوهاب إن محافظة الإسماعيلية تعتبر من المحافظات الواعدة الجاذبة للاستثمار بجميع قطاعاته التنموية والاستثمارية خاصة أن المحافظة جزء من إقليم قناة السويس الذي يحظى بأولوية كبرى في خطة تنمية الاقتصاد المصري

Advertisements

وقام المستشار محمد عبد الوهاب بتفقد العمل بمركز خدمات المستثمرين بمحافظة الإسماعيلية، وشدد على استمرار العمل بأعلى كفاءة مع مراعاة التدابير الوقائية، خاصة وأن المنطقة الحرة العامة بمحافظة الإسماعيلية من المناطق التي تشهد توسعات كبيرة خلال الوقت الراهن.

وفي ختام الزيارة قام المستشار محمد عبد الوهاب بجولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الثانية لرفع كفاءة البنية التحتية داخل المنطقة الحرة العامة والتي تتضمن أعمال رصف الطرق وإنشاء حزام أخضر للمنطقة، فضلا عن زيارة عدد من الشركات بالمنطقة الحرة العاملة في قطاع الملابس الجاهزة وصناعة أجهزة التحاليل الطبية، وتابع حالة سير العمل بهذه الشركات، وتأكد من استمرار العمل بإجراءات الوقاية اللازمة للحماية من خطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، والالتزام بكافة التدابير الصحية والاشتراطات البيئية.

ووجه الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار الشركات والكيانات العاملة بالمنطقة بتحقيق التوازن بين الحفاظ على استمرار الإنتاجية واتخاذ كافة الإجراءات والاشتراطات الصحية والبيئية، مؤكدًا أن هيئة الاستثمار