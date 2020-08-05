إدارة معلومات الطاقة: مخزونات النفط فى أمريكا تهبط 7.4 مليون برميل الأسبوع الماضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إدارة معلومات الطاقة، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط في أمريكا تهبط 7.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقابل توقعات لانخفاض قدره ثلاثة ملايين برميل. وقالت أن صافي واردات أمريكا من النفط الخام يرتفع الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ أوائل يوليو. وأضافت أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام يرتفع 1.26 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 3.19 مليون برميل. وأضافت أن مخزونات نواتج التقطير في أمريكا ترتفع الأسبوع الماضي لأعلى مستوى منذ ديسمبر 1982 لثالث أسبوع على التوالي.

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