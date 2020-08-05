شكرا لقرائتكم خبر عن 1.7 مليار جنيه استثمارات جديدة فى الشركات القابضة للصناعات المعدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستثمر الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، المزيد من الاستثمارات فى شركاتها التابعة تصل لنحو 1.7 مليار جنيه ، بهدف تطوير تلك الشركات وتحديثها ومواكبة التطور التكنولوجي منها استثمارات تتم بالفعل ومنها استثمارات لم تتم خاصة استثمارات شركة الكوك.

وبحسب الموازنة التقديرية للعام المالي 2019-2020 فإنه سيتم استثمار 54.4 مليون جنيه في شركة الحديد والصلب ، لتأهيل شحن عنبر التلبيد ، وإحلال وتجديد أجهزة مركز التحكم في الشبكة الكهربائية.

وبحسب الموازنات سيتم استثمار نحو 300 مليون جنيه في شركة مصر للألمونيوم لإحلال وتجديد خلايا الإنتاج وتطوير الدرفلة وتطوير مصنع إنتاج القطاعات وتطوير الموحدات وشراء 5 اتوبيسات نقل افراد وتطوير المرافق والورش و خدمة بيئة العمل.

كما سيتم استثمار 310 ملايين جنيه في شركة الدلتا للصلب لإحلال وتجديد الأفران والمسبك الجديد، كما سيتم استثمار 22.6 مليون جنيه في شركة السبائك الحديدية لشراء معدات وقطع غيار سارة واستثمارات في مجالات البيئة .

كما سيتم استثمار 892.6 جنيه في شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية لإعادة تأهيل البطارية الثالثة وتأهيل الخدمات الفنية وفي مجال البيئة ، إلا أن هذا المشروع ما يزال لم يدخل حيز التنفيذ نظرا لما يدور حول شركة الكوك من بعض المقترحات الخاصة باستمرارها من عدمه.

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وبحسب الموازنات سيتم 105.6 مليون جنيه في شركة مصر للتعدين من خلال استثمار في محطة حفر ومحطات الطاقة الكهربائية وأوناش وسيارات سيارات نقل وغيرها من مشروعات التطوير بجانب استثمار 5.5 مليون جنيه في شركة اسكندرية للحراريات لإحلال وتجديد مصنع الحراريات ومصنع السراميك، بجانب استثمار10.5 مليون جنيه في شركة النصر لصناعة المطروقات لتركيب كابلات وشراء معدات واجهزة جديدة ، بجانب استثمار 5 ملايين جنيه في شركة النصر للزجاج والبللور ومليون جنيه بالنصر للسيارات.

وفى حين تستهدف الشركة بحسب الموازنات التقديرية تحقيق إيرادات النشاط تبلغ 28.3 مليار جنيه وتحقيق صافى ربح يبلغ 349.4 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2019-2020 الا ان النتائج الفعلية تشير الى تحقيق الشركة لخسائر كبيرة نتيجة الخسائر الكبيرة لشركات مصر للألومنيوم ومصر للسبائك الحديدية والحديد والصلب .