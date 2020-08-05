شكرا لقرائتكم خبر عن «مواد البناء» تعلن تضامنها مع لبنان والمساهمة فى إعادة بناء منطقة مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس إدارة غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، عن تضامنه الكامل مع شعب لبنان الشقيقة في الانفجارات التى شهدتها منطقة مرفأ بيروت وما خلفته من خسائر في الأرواح وفي إعداد المصابين ودمار للمنطقة.

وقال أحمد عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الغرفة، ان مجلس الإدارة وأعضاء الغرفة يتقدمون لشعب لبنان الشقيقة بخالص العزاء والمواساة لضحايا الحادث الأليم لما خلفه من قتلي ومصابين، داعين الله عز وجل للبنان وشعبها الشقيق الاستقرار والأمن وان يتغمد الضحايا بواسع رحمته والشفاف العاجل للمصابين.

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واضاف «عبدالحميد»، متضامنون مع لبنان وقلوبنا مع اشقاءنا وعلي أتم الاستعداد للمساهمة في اعاده بناء ما خلفته الانفجارات من تدمير.

وأكد، ان لبنان الجارة والشقيقة والشريك المهم لمصر اقتصاديا وتجاريا وثقافيا واجتماعيا، مشيراً إلى عمق العلاقات المصرية اللبنانية علي كافة المستويات وفي مختلف المجالات، بجانب العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين حيث تعد الاستثمارات اللبنانية في السوق المصرية أحد اكبر، واهم الاستثمارات العربية.