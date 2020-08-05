شكرا لقرائتكم خبر عن ديليك للحفر تبيع سندات قيمتها 2.25 مليار دولار لتمويل حقل لوثيان للغاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة ديليك للحفر الإسرائيلية اليوم الأربعاء إنها ستدفع متوسط فائدة 6.28 بالمئة في إصدار سندات دولية قيمتها 2.25 مليار دولار لمساعدتها في تمويل تطوير مشروع لوثيان للغاز الطبيعي قبالة ساحل إسرائيل على البحر المتوسط.
وبعد عرض ترويجي، قالت ديليك إن الطلب على إصدار السندات- المقسم إلى أربع شرائح من المتوقع أن تُستحق في 2023 و2025 و2027 و2030 - وصل إلى سبعة مليارات دولار، مع جمع ما يزيد عن 90 بالمئة من المبلغ من مستثمرين عالميين.
وأضافت أن هذا هو أكبر طرح في قطاع البنية التحتية في السوق العالمية منذ تفشي كوفيد-19 ومن أكبرها قاطبة في 2020.
وسيبدأ تداول السندات في الأسواق الدولية وبورصة تل أبيب خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقالت ديليك للحفر، التي تسيطر عليها مجموعة ديليك، إنها ستعمد بعد الطرح إلى إعادة شراء ما يصل إلى 50 مليون دولار من سنداتها القائمة، بما في ذلك تلك المستخدمة لتمويل مشروع غاز تمار الأصغر.
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