توازن أبوظبى تبنى مركزا للأقمار الصناعية مع إيرباص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) اليوم الأربعاء بأن مجلس التوازن الاقتصادي (توازن) المعني بالدفاع والأمن في أبوظبي سيقوم ببناء مركز "لتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية" مع شركة إيرباص في مدينة العين بالإمارات.

ويعتزم المركز أيضا تصنيع مكونات للأقمار الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي يتراوح وزنها بين 50 و250 كيلوجراما وتستخدم لأغراض الاتصالات والملاحة والتصوير الطيفي. وقال المركز دون تحديد موعد بعينه إن من المقرر افتتاحه في بداية 2021. Advertisements ستقوم إيرباص بتزويد المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالإمارات، والذي سيكون مقرا للمركز، بالدعم خلال مرحلة التصميم والتجهيز والتشغيل. وستكون إيرباص مسؤولة أيضا عن شراء المعدات وتركيبها وتجهيزها للعمل. وتسعى الإمارات جاهدة لتطوير قدراتها في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة في إطار جهودها الحثيثة للحد من اعتمادها على النفط. وأرسلت الشهر الماضي مسبارا إلى الفضاء ليدور حول المريخ ويبعث إلى الأرض بيانات عن الغلاف الجوي للكوكب الأحمر. وأعلنت الإمارات عن خططها للمهمة في عام 2014 وأطلقت برنامج الفضاء الوطني في 2017 لتطوير خبرة محلية في هذا المجال. ويفتقر سكانها البالغ عددهم 9.4 مليون نسمة، ومعظمهم من العمال الأجانب، إلى القاعدة العلمية والصناعية التي تملكها الدول الرائدة في استكشاف الفضاء.

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