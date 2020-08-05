شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبى تتراجع للجلسة الثانية.. ورأس مالها يخسر 5.8 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.28% خاسراً 12.09 نقطة ليغلق عند مستوى 4305.917 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 5.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 637.698 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 69.1 مليون سهم، بقيمة 131.9 مليون درهم، عبر تنفيذ 1657 صفقة.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 2.01%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.25%، تلاه قطاع العقار بنسبة 1.11%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.60%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.43%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.29%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 4.40%.

وارتفعت 6 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 5.72%، ثم سهم مصرف الشارقة الإسلامي بنسبة 0.89%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 0.88%، فيما تراجع 15 سهماً على رأسها سهم شركة اشراق للاستثمار بنسبة 4.94%، ثم سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 4.91%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 4.75%، وتصدر سهم الشركة العالمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 23.4 مليون درهم.

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وفي سياق متصل، أعلنت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، عن عقد جلسة اجتماع طاري لمجلس الإدارة في مقر الشركة، وذلك يوم الاثنين الموافق 10 أغسطس، لتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية.

كما أعلنت الشركة العالمية القابضة، عن عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الاثنين الموافق 10 أغسطس، لاعتماد البيانات المالية للربع الثاني للعام 2020، ومراجعة آخر مستجدات/أحوال جميع المشاريع، تعديل عقد تأسيس الشركة، مناقشة الأمور المتعلقة بالأعمال.