شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تطوير مكتب بريد توشكى وتحويله إلى مركز خدمات بريدية متكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الهيئة القومية للبريد من تطوير وتحويل مكتب بريد توشكى إلى مركز خدمات بريدية متكامل وذلك ضمن تنفيذ خطة الهيئة الاستراتيجية الشاملة لتطوير مختلف القطاعات بهدف إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لكى يحصل كل مواطن على جميع الخدمات بشكل لائق وميسر وذلك ضمن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تهدف إلى أن تصبح مراكز الخدمات البريدية واجهة المواطن للحصول على خدمات الحكومة الإلكترونية وذلك فى إطار توجه الدولة بالاهتمام بالمناطق النائية.

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قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن معدلات الإنجاز فى التطوير تسير وفقا للخطة الزمنية المقررة موضحاً ان الهيئة القومية للبريد قد بدأت بالفعل فى تنفيذ مشروع تطوير وتحديث مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بأعلى وسائل التكنولوجيا العالمية لكى يتم تقديم جميع الخدمات بكفاءة عالية وحتى يتمكن البريد المصرى من المنافسة فى تقديم الخدمات للعملاء.

وأشار الي انه جاري دراسة موقف القوي الوظيفية بالمناطق النائية وعرضها على السلطة المختصة فور الانتهاء منها حتي يتسني اتخاذ الإجراءات اللازمة والإعلان عن هذه الوظائف طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة للعمل.