البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بمشتريات محلية، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، إذ ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 10674 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 1863 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 12584 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 4082 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 1576 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 2415 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 728 نقطة.

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وفي سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، حيث باع مجلس إدارة شركتي القاهرة للزيوت والصابون، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 100 ألف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة رواد السياحة-رواد 150 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة سى اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 45288 سهم، واشترى مساهم رئيسي بالشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 41500 سهم.

وفي سياق آخر أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن انتهاء المفاوضات بين شركة أوراسكوم وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري وشركة بوابة الشرق مصر للتنمية العقارية، منوهة إلى أن المفاوضات كانت تدور حول استحواذ شركة أوراسكوم على حصة في شركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمار العقارية المالكة لمشروع "سيتي جيت" إلا أن المهلة الزمنية التي حددها الأطراف للانتهاء من التفاوض قد انتهت دون الحصول على الموافقات المسبقة اللازمة للتوصل إلى اتفاق مرضي للطرفين.

فيما قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 13 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم دايس للملابس الجاهزة، شركة النصر للأعمال المدنية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، العامة لصناعة الورق-راكتا، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الدلتا للتأمين، المنصورة للدواجن، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العبوات الطبية، مطاحن مصر العليا، برايم القابضة للاستثمارات المالية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل.