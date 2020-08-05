سي.إم.إيه سي.جي.إم للشحن: أحد موظفينا مفقود ببيروت

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مجموعة سي.إم.إيه سي.جي.إم لشحن الحاويات أن أحد موظفيها فُقد بعد الانفجار الذي هز ميناء بيروت أمس الثلاثاء.

وقالت المجموعة التي تتخذ من فرنسا مقرا لها في بيان اليوم الأربعاء إن حصيلة أولية أشارت أيضا إلى إصابة شخصين بجروح خطيرة فضلا عن العديد من الإصابات الطفيفة بين موظفيها البالغ عددهم 261 في بيروت.

وأضافت أن سفينة الحاويات ليرا التابعة لها في منطقة الميناء لم تتضرر ولم يصب أي من أفراد طاقمها، لكن مقر المجموعة بلبنان والقريب من الميناء أصيب بأضرار بالغة.