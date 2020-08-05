وول ستريت تفتح مرتفعة بدعم من ديزنى وأرباح شركات الرعاية الصحية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الأربعاء إذ تلقت المعنويات الدعم من أرباح فصلية مفاجئة لديزني وسلسلة من النتائج الإيجابية لشركات في قطاع الرعاية الصحية وذلك قبل صدور بيانات لقطاع الخدمات. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 96.31 نقطة أو ما يعادل 0.36 بالمئة إلى 26924.78 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 13.75 نقطة أو ما يعادل 0.42 بالمئة إلى 3320.26 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 26.71 نقطة أو 0.24 بالمئة إلى 10967.87 نقطة.

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