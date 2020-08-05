شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب السعودي اليوم الأربعاء 5-8-2020 .. وعيار 24 بـ 245.37 ريال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب السعودى اليوم الأربعاء 5-8-2020، حيث ارتفع سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية لـ 245.37 ريال مقابل 238.61 ريال سعودى، وعيار "22" بـ224.93 ريال مقابل 218.72 ريال سعودى وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
سعر الذهب عيار 24
بنحو 245.37 ريال بما يعادل 65.42$
سعر الذهب عيار 22
بنحو 224.93 ريال بما يعادل 57.25$
سعر الذهب عيار 21
بنحو 214.71 ريال بما يعادل 57.25$
سعر الذهب عيار 18
بنحو 184.03 ريال بما يعادل 49.07$
سعر الذهب عيار 14
بنحو 143.14 ريال بما يعادل 38.16$
بنحو 122.69 ريال بما يعادل 32.71$
سعر أوقية الذهب
بنحو 7,631 ريال بما يعادل 2,035$
سعر جنيه الذهب
بنحو 1,718 ريال بما يعادل 457.98$
سعر كيلو الذهب
بنحو 245,375 ريال بما يعادل 65,424$
وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن أسعار الذهب العالمية قد تواصل موجة صعودها، التي تعد الأطول فى 9 سنوات، حتى حلول العام المقبل 2021 ، مع استمرار تذبذب قيمة الدولار الأمريكى وتزايد المخاطر الجيوسياسية، إلى جانب مخاوف من بطء مسيرة تعافى الاقتصاد العالمى من خسائر أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا.
وتوقعت "بلومبرج" - في سياق تعليق أوردته على موقعها الإلكتروني، أن تشهد التعاملات مستويات غير مسبوقة لأسعار الذهب العالمية.
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