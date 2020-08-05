الاقتصاد

أسعار الذهب السعودي اليوم الأربعاء 5-8-2020 .. وعيار 24 بـ 245.37 ريال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب السعودى اليوم الأربعاء 5-8-2020، حيث ارتفع سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية لـ 245.37 ريال مقابل 238.61 ريال سعودى، وعيار "22" بـ224.93 ريال مقابل 218.72 ريال سعودى وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:


سعر الذهب عيار 24

بنحو 245.37 ريال  بما يعادل  65.42$


سعر الذهب عيار 22  

بنحو 224.93 ريال  بما يعادل  57.25$


سعر الذهب عيار 21   

بنحو 214.71 ريال  بما يعادل  57.25$


سعر الذهب عيار 18   

بنحو  184.03 ريال  بما يعادل  49.07$


سعر الذهب عيار 14 

بنحو  143.14 ريال  بما يعادل  38.16$


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سعر الذهب عيار 12 

بنحو  122.69 ريال   بما يعادل  32.71$


سعر أوقية الذهب

بنحو  7,631 ريال   بما يعادل  2,035$


سعر جنيه الذهب  

بنحو 1,718 ريال   بما يعادل   457.98$


سعر كيلو الذهب

بنحو 245,375 ريال  بما يعادل 65,424$

 

 

 

وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن أسعار الذهب العالمية قد تواصل موجة صعودها، التي تعد الأطول فى 9 سنوات، حتى حلول العام المقبل 2021 ، مع استمرار تذبذب قيمة الدولار الأمريكى وتزايد المخاطر الجيوسياسية، إلى جانب مخاوف من بطء مسيرة تعافى الاقتصاد العالمى من خسائر أزمة تفشي جائحة فيروس .

 

وتوقعت "بلومبرج" - في سياق تعليق أوردته على موقعها الإلكتروني، أن تشهد التعاملات مستويات غير مسبوقة لأسعار الذهب العالمية.

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