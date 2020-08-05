شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 0.49% بأول جلسة بعد العيد..واستمرار هبوط أرباح الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلساتها عقب أجازة عيد الأضحى، بنسبة 0.49% خاسراً 46.21 نقطة ليغلق عند مستوى 9321.96 نقطة، وبلغ حجم التداول 203 مليون سهم بقيمة 503.8 مليون ريال عبر تنفيذ 13.4 ألف صفقة، وتراجع 19 سهماً، وارتفع 23 سهماً، واستقرت 5 أسهم، وهبطت 5 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.78%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.37%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.64%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.25%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاعي النقل والعقارات بنسبة 0.64%، 0.39%، على التوالي.

وكانت شركة أعمال، قد أعلنت عن بياناتها المالية المراجعة للفترة المنتهية في 2020/6/30، حيث بلغ صافي الربح 20.3 مليون ريال قطري مقابل صافي الربح 181.9مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، وبلغ العائد على السهم 0.003 ريال قطري في النصف الأول من العام 2019 مقابل العائد على السهم 0.03 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

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كما أعلنت الشركة المتحدة للتنمية، عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 2020/6/30، حيث بلغ صافي الربح 87 مليون ريال قطري مقابل صافي الربح 225 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 0.025 ريال قطري في للفترة المالية المنتهية في 2020/60/30 مقابل العائد على السهم 0.063 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.