شكرا لقرائتكم خبر عن تومسون رويترز تعلن انخفاض الإيرادات وأرباح التشغيل فى الربع الثانى من العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت تومسون رويترز اليوم الأربعاء عن انخفاض طفيف في الإيرادات للربع الثاني من العام وتراجع بنسبة 18 بالمئة في الأرباح التشغيلية، وأكدت توقعاتها لبقية 2020. وقالت الشركة المزودة للأخبار والمعلومات، التي تملك وكالة رويترز، إن الإيرادات الفصلية انخفضت واحدا بالمئة إلى 1.405 مليار دولار وإن الأرباح التشغيلية تراجعت إلى 365 مليون دولار من 447 مليون دولار، حين شمل الربع بعض البنود الاستثنائية.

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