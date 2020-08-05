شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش العجز التجارى الأمريكى فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقلص العجز التجاري للولايات المتحدة في يونيو مع انتعاش الصادرات بعد عدة أشهر من الانخفاض، مما يشير إلى تحسن الطلب العالمي بعد تراجعه بسبب جائحة فيروس كورونا. وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن العجز التجاري انخفض إلى 50.7 مليار دولار من 54.8 مليار. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يتقلص العجز التجاري إلى 50.1 مليار دولار في يونيو حزيران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انكماش العجز التجارى الأمريكى فى يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.