شكرا لقرائتكم خبر عن صعود هامشى لبورصة دبى بختام تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.02% رابحاً 0.60 نقطة ليغلق عند مستوى 2079.39 نقطة، وربح رأس المال السوقي 490 مليون درهم ليغلق عند مستوى 295.44 مليار درهم.

وبلغ حجم التداول 530.6 مليون سهم محققة ما قيمته 309.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 4797 صفقة لعدد 31 سهماً، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 0.48%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.26%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.39%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.68%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.65%.

وقفز 11 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.84%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 2.02%، فيما تراجع 15 سهماً، على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.26%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.33%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 387 مليون ورقة بقيمة 131.6 مليون درهم.

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وفي سياق متصل قالت ِشركة داماك العقارية دبي، إن المعاملة التي تم إبرامها من قبل شركة داماك إنترناشيونال ليمتد، وهي مشروع مشترك بين داماك (20% ملكية) ومجموعة دايكو التي يملكها حسين سجواني (80% ملكية)، أنهت اتفاقها مع الشركة العمانية للتنمية السياحية "عمران" بخصوص إعادة تطوير الأراضي حول ميناء السلطان قابوس في مسقط.

وكجزء من اتفاقية إنهاء المشروع المشترك، ستتولى "عمران" ملكية 100% من شركة مطرح للتطوير السياحي، التي تم إنشاؤها لتنفيذ إعادة التطوير، وستقوم "داماك إنترناشيونال"، التي تمتلك حصتها من خلال شركة بورت انفستمنت ليمتد، بتحويل حصتها البالغة 70% في شركة مطرح إلى عمران، على أن تحصل الأخيرة على الحصص بالقيمة المذكورة في اتفاقية الشركاء، والتي ستعوض إلى حد ما داماك إنترناشيونال عن الأعمال المنجزة حتى الآن.

وفي سياق آخر أعلنت شركة دبي للتأمين، عن نتائج أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، حيث حققت الشركة صافي أرباح بلغت 33 مليون درهم مقابل 43.4 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ نصيب الربح الأساسي والمخفف للسهم 0.33 درهم مقارنة بمبلغ 0.434 درهم.