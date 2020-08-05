الاقتصاد

تباين سعر اليورو اليوم الأربعاء 5-8-2020 أمام الجنيه المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 5-8-2020 ، أمام الجنيه المصرى، فى ثانى يوم عمل للبنوك بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، ارتفع سعره بالبنك الأهلى المصرى لـ 18.77 جنيه للشراء، 18.93جنيه للبيع مقابل 18.71 جنيه للشراء و18.90 جنيه للبيع، فى حين تباين سعره ببنك البركه لـ 18.70جنيه للشراء و19.01 جنيه للبيع مقابل 18.60 جنيه للشراء ، و19.91، وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي:

 

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  سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.71 جنيه للشراء.

 

18.83 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.77 جنيه للشراء.

 

18.93 جنيه للبيع.

 

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سعر اليورو فى بنك مصر

18.77 جنيه للشراء.

 

18.93 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة

18.70 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 18.60 جنيه.

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19.01 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.91 جنيه.

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سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.78 جنيه للشراء.

 

18.98 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.80 جنيه للشراء.

 

18.95 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.76 جنيه للشراء.

 

19.01 جنيه للبيع.

 

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اعلن البنك المركزي الأوروبي مؤخرا في تقييم سنوي لليورو إن العملة شكلت 20.5 بالمئة من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية في نهاية العام الماضي، ارتفاعا من 20.3 بالمئة قبل عام، في حين انخفضت حصتها في أوراق الديون الدولية القائمة إلى 22.1 بالمئة من 22.4 %.

 

وبالنسبة للودائع الدولية خارج التكتل، ظل دور اليورو دون تغيير على نطاق واسع في حين ارتفعت حصته في القروض الدولية القائمة بواقع نقطة مئوية واحدة.

 

اليورو هي العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا. اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، كما أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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