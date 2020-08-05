شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت خضراء للجلسة الثانية باستثناء "السوق الرئيسي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء مؤشر السوق الرئيسي، للجلسة الثانية على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.16% رابحاً 7.8 نقطة ليغلق عند مستوى 5012.18 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.35% رابحاً 18.9 نقطة ليغلق عند مستوى 5490.97 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.36% خاسراً 14.5 نقطة ليغلق عند مستوى 4066.20 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.06% رابحاً 2.53 نقطة ليغلق عند مستوى 4053.49 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 101.3 مليون سهم بقيمة 25.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5713 صفقة، وصعدت 5 قطاعات على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.32%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.08%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.22%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.16%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 4.66%، ثم قطاغ التأمين بنسبة 1.79%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.71%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.42%.

وجاء سهم الشركة الخليجية للاستثمار البترولي على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 7.33%، يليه سهم شركة المباني بنسبة 4.25%، ثم سهم شركة الصلبوخ التجارية بنسبة 4.03%، فيما تصدر سهم شركة دار الثريا العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 19.31% ثم سهم شركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة 14.19%، ثم سهم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 13.67%.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة عقارات الكويت، عن عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم السبت الموافق 15 أغسطس، في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وذلك لاعتماد البيانات المالية المرحلية المجمعة للفترة المنتهية في 31 مارس لعام 2020، والبيانات المرحلية المجمعة للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020.

وفي سياق آخر قالت شركة صكوك القابضة، إن شركتها التابعة شركة بيت الإعمار الخليجي العقارية، والمملوكة بنسبة 88% للشركة، تقوم حالياً بمفاوضات مع إحدى الجهات التمويلية بشأن تمديد عقد تأجير عقار مع وعد بالتملك والمفصح عنه سابقاً، والبالغ قيمته 21 مليون دينار كويتي، منوهة إلى أن الأثر المالي لا يمكن تحديده حالياً على شركة صكوك القابضة، وسوف يتم الإفصاح عن ذلك لاحقاً عند الانتهاء من عملية التفاوض.