شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 593.522 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 10704 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 1869 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 12625 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 4094 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 1579 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2421 نقطة.