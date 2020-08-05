شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى فى أسبوع بدعم بيانات اقتصادية مشجعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم بيانات اقتصادية مشجعة أظهرت نمو أنشطة قطاع الأعمال فى منطقة اليورو، بالإضافة إلى ورود تقارير تفيد اعتزام الولايات المتحدة والصين عقد محادثات تجارية فى 15 من أغسطس الجاري.

ارتفع مؤشر "يورو ستوكس 600" الأوسع نطاقا بنسبة 0.77 % مسجلا 366 نقطة، وصعد مؤشر "كاك " الفرنسى بنسبة 0.94 % عند مستوى 4935 نقطة، وفى ألمانيا، ارتفع مؤشر "داكس" بنسبة 1.01 % مسجلا 12727 نقطة، كما سجل مؤشر "فوتسى 100" البريطانى صعودا بنسبة 1.12% مسجلا 6103 نقطة.

وأظهر مسح عودة أنشطة الأعمال بمنطقة اليورو إلى تحقيق نمو طفيف فى يوليو بفعل رفع بعض القيود المفروضة لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا.

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وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر "آي.إتش.إس" ماركت المجمع لمديرى المشتريات، الذى يعتبر مقياسا جيدا لمتانة الاقتصاد، إلى 54.9 فى يوليو من 48.5 فى يونيو، متجاوزة تقديرا أوليا بأن تسجل 54.8.

على صعيد آخر، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مصادر أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على عقد محادثات رفيعة المستوى فى 15 أغسطس الجارى بهدف تقييم التزام الصين فيما يتعلق باتفاق التجارة الثنائى الموقع فى وقت سابق من 2020.

وذكرت الصحيفة أن المحادثات سيشارك فيها الممثل التجارى الأمريكى روبرت لايتهايزر ونائب رئيس الوزراء الصينى ليو خه، مضيفة أنها ستركز على اتفاق المرحلة الأولى الذى يدعو الصين إلى الالتزام بزيادة الواردات الأمريكية بقيمة 200 مليار دولار على مدار سنتين.