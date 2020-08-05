شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يواصل مكاسبه أعلى 2200 دولارا للأوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل الطلب على المعادن الصناعية والنفيسة بفضل أنباء صفقات اللقاحاتت الواعدة المضادة لفيروس "كورونا".



يأتي ذلك مع انخفاض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.



وتلقى البلاديوم دعما من أنباء عقد الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم صفقات لشراء ملايين الجرعات من لقاحات واعدة لمنع الإصابة بفيروس كورونا.

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وكشفت شركة "جونسون اند جونسون" عن تعقادها مع الحكومة الأمريكية لبيع مائة مليون جرعة من لقاحها المضاد للفيروس.



وكانت واشنطن قد تعقادت على شراء ملايين الجرعات من لقاح "فايزر" و"بيونتك" وأيضا لقاح "موديرنا".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار البلاديوم عقود تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.3% إلى 2220 دولار للأوقية، وسجل المعدن الصناعي أعلى سعر اليوم عند 2223 دولارا وأقل سعر عند 2157 دولارا.