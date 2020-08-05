شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب سندات الدين تصعد بأرباح "سامبا المالية" 2% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال مجموعة سامبا المالية، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 2.1% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت المجموعة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 955 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 935 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 8.6% نتيجة الزيادة في مكاسب سندات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، وأرباح تحويل عملات أجنبية ودخل أتعاب وعمولات، يقابلها جزئيا انخفاض في دخـل الإستثمـارات المدرجة بقيمتها العادلة مـن خلال قائمة الدخل.

وفي المقابل، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 6.3% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مصاريف رواتب موظفين وما في حكمها، والمصاريف المتعلقة بالإيجار والمباني، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى.

هذا وحققت الشركة صافي دخل من العمولات الخاصة بلغ 1.4 مليار ريال مقابل صافي دخل من العمليات الخاصة بلغ 1.6 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال المجموعة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت سامبا صافي أرباح بلغ 2.2 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 2 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الأرباح الفصلية لمجموعة سامبا المالية السعودية، ارتفعت خلال فترة الربع الأول من العام 2020 إلى 1.274 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة بزيادة نسبتها 19.6% عما ربحه البنك في الربع المماثل من العام 2019 وكان وقتذاك يبلغ 1.065 مليار ريال. وبلغت الأرباح الصافية قبل الزكاة والضريبة في الربع الأول من العام الحالي 1.454 مليار ريال.

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