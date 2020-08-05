شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يحاول استعادة تعافيه – تحليل – 05-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم فايزر (PFE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.10% بما يعادل 0.04 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 38.39 دولار، امام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 38.94، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 40.90.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد