الاقتصاد

فايزر يحاول استعادة تعافيه – تحليل – 05-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم فايزر (PFE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.10% بما يعادل 0.04 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 38.39 دولار، امام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

 

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 38.94، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 40.90.

 

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد

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