شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو يكتسي باللون الأخضر – تحليل – 05-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم بايدو (BIDU) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب حادة بنسبة بلغت 5.08% بما يعادل 6.12 نقطة ليستقر على سعر 126.67 دولار، وذلك في ظل تداولات السهم بنطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 118.55، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 135.29 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد