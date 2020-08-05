إي باي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 05-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم إي باي (EBAY) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، كما يستفيد من الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.42% بما يعادل -0.24 نقطة ليستقر على سعر 56.33، ليحاول السهم بذلك اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد. Advertisements لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم بتداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 54.91، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 61.09. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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