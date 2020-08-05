بعد إرتفاعه أمس بشكل «تاريخي» .. أسعار الذهب فى مصر اليوم

سجل سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21 الأكثر طلبا ومبيعًا في الوجهين القبلى والبحري، صعودا بنحو 25 جنيها في التعاملات الآن، ليسجل نحو 910 جنيهًا للجرام، مقارنة بنحو 885 جنيها خلال التعاملات أمس في سوق الصاغة غير شامل المصنعية. أسعار الذهب فى مصر اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1015 جنيهًا. Advertisements سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 910 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 18 عند 806 جنيهًا. سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 7280 جنيهًا. وسجل سعر الأوقية 2032 دولارًا

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