جزيرة ياس تحصل على «ختم السفر الآمن» من المجلس العالمي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت جزيرة ياس، عن حصولها على «ختم السفر الآمن» من المجلس العالمي للسفر والسياحة، بناءً على إجراءات وبروتوكولات السلامة والصحة العامة المتبعة، لتكون بذلك أول وجهة سفر آمنة في أبوظبي تحصل على هذا الاعتراف الدولي.

وجاء هذا الاعتراف في إطار المبادرة التي أطلقها المجلس الذي يمثل الجهات الخاصة على مستوى قطاع السياحة والسفر عالمياً، حيث جرى منح الختم لعدد من وجهات العطلات الرئيسية حول العالم تأكيداً على مراعاتها لمعايير الوقاية والسلامة والصحة بهدف تمكين المسافرين من تحديد الوجهات والجهات التي تبنت إجراءات ومعايير الصحة والتعقيم المعتمدة عالمياً.

وتتضمن هذه الإجراءات، المتابعة والتوجيه والتنسيق مع مقدمي خدمات السفر والسياحة للزوار حول النهج الجديد للصحة والسلامة وإجراءات التعقيم والتباعد الاجتماعي فيما بات يعرف بـ«الوضع الطبيعي الجديد» في ظل انتشار جائحة كورونا، حيث تم منح الختم لوجهات سياحية رئيسية، ويُنظر إليه على أنه حافز رئيسي نحو التعافي السريع لقطاع السفر والسياحة.

وحازت جزيرة ياس هذا الاعتراف تقديراً لجهودها في هذا الإطار، والتي تركزت في تنفيذ برنامج الصحة والسلامة الشامل الذي تضمن تعزيز إجراءات التعقيم، والتباعد الاجتماعي، وإطلاق المنصة الإلكترونية معاً في ياس، وتعيين فريق سفراء برنامج ياس للصحة والسلامة.

وتقدم المنصة الإلكترونية توجيهات شاملة وواضحة حول تدابير السلامة المتبعة في الجزيرة، وتشمل قائمة تفصيلية بالعروض على باقات «الإقامة واللعب» والتي تتضمن الإقامة في أحد فنادق الجزيرة وإمكانية دخول مدن ياس الترفيهية ومرافقها السياحية الاستثنائية وهي عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتر وورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، و«كلايم أبوظبي»