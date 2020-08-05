ارتفاع أسهم أوروبا بفضل تقارير الأرباح الإيجابية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، حيث طغت مجموعة من التقارير الإيجابية عن الأرباح والكميات الهائلة من التحفيز النقدي الذي يتدفق عبر النظام المالي مجدداً على المخاوف إزاء ارتفاع عدد حالات فيروس كورونا في أوروبا، والولايات المتحدة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7% وقاد مؤشر النفط والغاز المكاسب بعدما واصلت «بي.بي» مكاسبها لليوم الثاني.

لكن سهم «بي.إم.دبليو» تراجع 3% حيث دفعت إجراءات العزل العام شركة السيارات إلى تكبد خسارة تشغيلية في الربع الثاني، مع تراجع تسليم السيارات الفارهة 25% خلال هذه الفترة.

وتجاهل المستثمرون بشكل كبير تراجعاً في أرباح الشركات الأوروبية متوقعين أن تدعم تريليونات الدولارات التي تضخها البنوك المركزية على مستوى العالم في النظام المالي أسواق، الأسهم حتى يترسخ التعافي.

وتفيد بيانات «رفينيتيف» بأن من المتوقع أن تعلن الشركات المدرجة على ستوكس 600 عن تراجع قدره 67.5% في أرباح الربع الثاني، انخفاضاً من توقعات بتراجع نسبته 58.3% في الأسبوع السابق.

(رويترز)