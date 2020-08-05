شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط في ظل انخفاض كبير للمخزونات الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات المخزون انخفاضاً كبيراً في مخزونات النفط الخام الأمريكية، على الرغم من أن المخاوف بشأن الطلب على الوقود حدت من المكاسب في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 على مستوى العالم.
وخلال التداولات صعد خام برنت 31 سنتاَ، أو ما يعادل 0.7% إلى 44.74 دولار للبرميل. وارتفع العقد 0.6% الثلاثاء، لأعلى مستوى إغلاق منذ السادس من مارس/ آذار.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتاً، أو ما يوازي 0.6% إلى 41.96 دولار للبرميل. وأنهى العقد تعاملات، الثلاثاء، مرتفعاً 1.7% وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أواخر يوليو/ تموز.
وبحسب بيانات من معهد البترول الأمريكي، انخفضت مخزونات الخام 8.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول أغسطس/ آب إلى 520 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض ثلاثة ملايين برميل.
(رويترز)
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