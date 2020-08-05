58 % انخفاض عمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة

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شهدت أنشطة الدمج والاستحواذ انخفاضاً على مستوى العالم خلال النصف الأول من عام 2020؛ حيث انخفضت قيمة الصفقات الإجمالية بنسبة 41% مقارنة بالنصف الأول من عام 2019، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن شركة المحاماة الدولية «بيكر مكنزي»، وانعكس هذا الاتجاه في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث انخفضت القيم الإجمالية لصفقات الدمج والاستحواذ وحجمها بنسبة 58% و26% على التوالي، مقارنة بالنصف الأول من عام 2019.

وليس من المستغرب أن يتباطأ نشاط الصفقات على مستوى العالم بشكل ملحوظ مقارنة بالنصف الأول من عام 2019 بسبب تفشي جائحة كورونا «كوفيد- 19» وقد بدأ العام بوتيرة بطيئة في شهر يناير، لكنه ارتفع بعد ذلك في فبراير، لكن مع بداية تفشي الجائحة على مستوى العالم في مارس، أخذت أحجام الصفقات العالمية تنخفض انخفاضاً حاداً بلغ ذروته في إبريل؛ حيث وصل إلى نسبة 34% في حجم الصفقات مع تراجع في القيمة 69%.

الشرق الأوسط

على الرغم من هذا الانخفاض الكبير في أنشطة صفقات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط، حدثت زيادة في القيم الإجمالية للصفقات خلال الشهرين الأخيرين من النصف الأول من عام 2020 (شهري مايو ويونيو)؛ حيث ارتفعت من 2.649 مليار دولار في النصف الأول من 2019 إلى 33.501 دولار.

وكان إبرام الصفقات بشكل عام في الشرق الأوسط مدفوعاً بالصفقات عالية القيمة التي أبرمت في النصف الأول من عام 2020، مثل صفقة أصول «أدنوك لأنابيب الغاز» بقيمة 10 مليارات دولار مع «إنفستور جروب» من الولايات المتحدة. أما بالنسبة للحجم، فقد شهدت صفقات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط انخفاضاً في الحجم خلال النصف الأول من عام 2020؛ حيث بلغ عدد الصفقات 196 صفقة فقط.

توقعات إيجابية

وقال عمر المومني، شريك ورئيس قســـــم الشــــركات وعمليـــــــات الدمـــــج والاســتحواذ في «بيكر مكنزي حبيب المــلا»: «لقـــد أثـــرت جائحة كورونا «كوفيــد- 19»، تأثيراً كبيراً على صفقات الدمج والاستحواذ في جميع أنحــاء المنطقة. ومع ذلك، فقد أظهرت الزيادة الهائلة في قيمة الصفقات المبرمة خلال الشهرين الأخيريــــن من النصف الأول من عام 2020، توقعات إيجابية».