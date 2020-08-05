شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح المتقدمة تتراجع 19% بالربع الثاني لانخفاض أسعار مبيعات البولي بروبيلين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية للشركة المتقدمة للبتروكيماويات، المُعلنة اليوم الأربعاء، تراجع أرباحها بنسبة 19.4% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 155 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 192.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 152.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 207.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني إلى انخفاض أسعار مبيعات البولي بروبيلين بنسبة 26.7%، بالإضافة إلى ارتفاع استهلاك البروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 19.9%.

وتراجعت المبيعات إلى 519 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 681 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 259.3 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 354.2 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 104 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 161.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

Advertisements

أخبار وتقارير ذات صلة

أرامكو تعتزم الإعلان عن نتائج الربع الثاني 2020 في 10 أغسطس المقبل

الرياض المالية تتوقع أرباح 26 شركة سعودية بالربع الثاني 2020

أصول وبخيت تتوقع أرباح 32 شركة سعودية بالربع الثاني 2020

هيرميس تعلن عن توقعاتها لأرباح 65 شركة بالسوق السعودي في الربع الثاني 2020

الراجحي المالية تتوقع أرباح 32 شركة بالربع الثاني 2020 منها سابك والاتصالات وأرامكو