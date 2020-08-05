شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات الأرضية تتكبد خسائر بـ 198 مليون ريال في الربع الثاني 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية للشركة السعودية للخدمات الأرضية، المُعلنة اليوم الأربعاء، تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 197.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 123.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة خسارة تشغيلية بلغت 196.1 مليون ريال مقابل صافي ربح تشغيلي بلغ 125.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة تكبدها للخسائر خلال الربع الثاني إلى إيقاف غالبية الرحلات نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة عند تفشي جائحة كوفيد-19 باستثناء رحلات الإجلاء وعودة حركة الطيران الداخلية في بداية شهر يونيو بما لا يتجاوز 18% من حجم عمليات التشغيل قبل الجائحة - والذي كان له تأثير مباشر على توقف غالبية عمليات الشركة مما أدى إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 83% (بمبلغ 532.9 مليون ريال).

وتراجعت المبيعات إلى 115.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 648 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 249.4 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 228 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 51.5 مليون ريال في الربع الأول 2020 مقابل أرباح بلغت 105.8 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

Advertisements

أخبار وتقارير ذات صلة

أرامكو تعتزم الإعلان عن نتائج الربع الثاني 2020 في 10 أغسطس المقبل

الرياض المالية تتوقع أرباح 26 شركة سعودية بالربع الثاني 2020

أصول وبخيت تتوقع أرباح 32 شركة سعودية بالربع الثاني 2020

هيرميس تعلن عن توقعاتها لأرباح 65 شركة بالسوق السعودي في الربع الثاني 2020

الراجحي المالية تتوقع أرباح 32 شركة بالربع الثاني 2020 منها سابك والاتصالات وأرامكو