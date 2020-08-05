شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح مصرف الإنماء تتراجع 15% بالربع الثاني لانخفاض إجمالي دخل العمليات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال مصرف الإنماء، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تراجع أرباحه بنسبة 15.4% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقال المصرف، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه حقق صافي أرباح بلغ 572 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 676 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 1.122 مليار ريال مقابل صافي دخل من العمولات بلغ 1.066 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجع المصرف تراجع الأرباح خلال الربع الثاني إلى انخفاض إجمالي دخل العمليات بنسبة 1.3% نتيجة انخفاض دخل رسوم العمليات ودخل تقييم الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، وارتفاع إجمالي مصاريف العمليات ويعود ذلك بشكل رئيس إلى زيادة مخصصات الائتمان ومصروفات الرواتب والمصروفات الإدارية والعمومية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وعلى صعيد نتائج أعمال المصرف خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حقق المصرف صافي أرباح بلغ 943 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 1.3 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن المصرف حقق صافي أرباح بلغ 411.4 مليون ريال حلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 708.5 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

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