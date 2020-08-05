شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 05-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تخطى سعر عقود خام برنت مستوى 44.40 ويحاول بناء قاعدة دعم قويه، ليدعم فرص مواصلة الارتفاع على المدى القصير والمتوسط، مع الإشارة إلى أن الميل الصاعد سيكون مرجّحاً بقية اليوم بشرط الثبات فوق المستوى المذكور، مع الإشارة إلى أن أهدافنا تبدأ باختبار مستوى 45.00 وتمتد إلى 46.10 بعد تخطي المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 43.00 والمقاومة 46.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي