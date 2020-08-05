شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 05-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات إيجابية جديدة ليقترب تدريجياً من هدفنا الأول المنتظر عند 43.05، بانتظار مزيد من الارتفاع لتخطي هذا المستوى وفتح الطريق أمام التوجه نحو هدفنا التالي الذي يصل إلى 45.00.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد قائماً ومرجحاً خلال الجلسات القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يشترط الثبات فوق مستوى 40.50.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.50 والمقاومة 43.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد