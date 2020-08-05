شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 05-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الفضة اختراقاً قوياً لمستوى 26.20 ويحاول الثبات فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية بقية اليوم، والذي يستهدف مستوى 27.90 كمحطة رئيسية تالية، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي نتوقع أن تحمل السعر لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى القصير والمتوسط، في حين يمثل الثبات فوق 26.20 شرط مهم لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.00 والمقاومة 27.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد