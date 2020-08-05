شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 05-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية ليبتعد عن حاجز 2000.00 دولار، ليدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو هدفنا الإيجابي التالي الذي يتواجد عند 2075.00، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم السيناريو الإيجابي، والذي يشترط استمراره الثبات فوق مستوى 1981.20.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1985.00 والمقاومة 2060.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد