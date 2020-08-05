شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 05-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته الإيجابية ويحاول تخطي حاجز 1.3100، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً بقية اليوم، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.3200، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات فوق 1.3000.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3000 والمقاومة 1.3180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد