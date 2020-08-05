شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 05-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج اليورو مقابل الدولار بتقديم التداولات الإيجابية، معززاً التوقعات بمواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 1.1908، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1.1995، في حين يمثّل الثبات فوق 1.1737 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1740 والمقاومة 1.1920

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد