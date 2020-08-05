شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الاتصالات: مد فترة تسجيل الشركات بمبادرة "مستقبل رقمى" لـ12 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مد فترة التسجيل بمبادرة "مستقبل رقمي" إلى الأربعاء الموافق 12 أغسطس، بناء على رغبة العديد من الشركات لتجهيز المستندات المطلوبة، وحرصا من الغرفة على مشاركة الشركات الاعضاء واستفادتهم من المبادرة.

وتأتي المبادرة في اطار الإستجابة السريعة لمطالبة الغرفة بضرورة استفادة الشركات المصرية المطورة للمنتجات والتطبيقات والخدمات المحلية وتصحيح مسار المشاريع الكبرى وإتاحة المشاركة العادلة للمنتجات المصرية.

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كانت الغرفة قد طالبت بوقت سابق، الشركات المصرية المطورة للبرامج المحلية (حسابات - مخازن - مبيعات - مشتريات) التسجيل للمشاركة فى مبادرة مستقبل رقمي التى أعلنت عنها مؤخرا غرفة القاهرة بالاتحاد العام للغرف التجارية، كما طالبتهم بملء بيانات أساسية عن الشركة ورفع Brochure عن الشركة ومنتجاتها المطلوبة للمبادرة (PDF file) و التكنولوجيا المستخدمة في الحلول والمنتجات الخاصة بالشركة ورفع نسخة من تسجيل الملكية الفكرية للبرامج (PDF Fie) و بعض بيانات أخرى.

كما كانت قد أطلقت برنامجها المتكامل Go Digital؛ لتعزيز الابتكار في قاطرة التحول الرقمي المصرية، بهدف ترسيخ مكانة الصناعة الرقمية في مصر على خريطة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإقليمية، وتعزيز دور خدمات وحلول ومنتجات الثورة الرقمية الحديثة في رؤية وفقًا لرؤية القيادة السياسية التي تستهدف الوصول إلى التنمية المستدامة عبر قاطرة التحول الرقمي، وإزاحت الستار عن المميزات التنافسية للكوادر البشرية والقدرات الفنية للشركات المصرية.

ويدعم برنامج Go Digital العديد من الصناعات والقطاعات الرئيسية في الدولة ومنها الصحة ومكافحة الأوبئة وأنظمة التعليم عن بعد والترويج السياحي ومواجهة تحديات قطاع الضيافة والفندقة وتطبيقات الواقع الافتراضي لصناعة المؤتمرات والمعارض عن بعد وتطبيقات التباعد الاجتماعي وتعزيز الإجراءات الإحترازية وغيرها، ومن المقرر أن يساهم البرنامج بعد التعاون مع مختلف القطاعات دعم الإبتكار لدى الشركات المصرية وتفضيل وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، تشجيع لمفاهيم الشركات الناشئة وريادة الأعمال من خلال حزمة الحوافز التشجيعية وجوائز تشجيع الأفكار الإبتكارية، تقديم باقة متكاملة من الحلول الذكية لكل القطاعات التي تأثرت بأزمة جائحة انتشار الفيروس العالمي كورونا "كوفيد-19"، وزيادة الصادرات الرقمية المصرية.