شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكبر 5 أسواق خارجية للصادرات المصرية فى مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات حكومية، أن الصادرات المصرية لأكبر 5 أسواق خارجية سجلت نحو 577 مليون و763 ألف دولار في شهر مايو من العام الجاري 2020، موزعة بين كلا من دولة الإمارات العربية في الصدارة، يليها الهند، ثم المملكة العربية السعودية وأخيرا تركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن دولة الإمارات تصدرت القائمة باستقبالها صادرات مصرية بقيمة 221 مليون و700 ألف دولار في شهر مايو الماضي، وكان أبرز الصادرات إليها اللؤلؤ وأحجار كريمة، والآلات وأجهزة كهربائية وفواكه وثمار صالحة للأكل.

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وجاءت الهند في وصافة الترتيب باستقبال صادرات قيمتها 106 مليون و883 ألف دولار في شهر مايو الماضي، ومن أبرز الصادرات وقود وزيوت معدنية وأسمدة، بالإضافة إلى الملح والكبريت والفواكه، أما بالنسبة للملكة العربية السعودية فقد بلغت الصادرات المصرية إليها 89 مليون و75 ألف دولار، وهي عبارة عن فواكه ووقود وزيوت معدنية وحديد وصلب "فولاذ"، وخضروات وزيوت عطرية ومحضرات تجميل، بينما كانت قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا 82 مليون و260 ألف دولار، موزعة بين لدائن ومصنوعاتها، وآلات وأجهزة كهربائية.

وفي المركز الخامس جاءت الولايات المتحدة الأمريكية وكانت الصادرات المصرية إليها بقيمة 77 مليون و863 ألف دولار، موزعة بين الملابس وزيوت عطرية ومحضرات تجميل وسجاد وأغطية أرضيات ولدائن ومصنوعاتها.