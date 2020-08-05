شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوجراف.. 10 عوامل تدفع الذهب للارتفاع محليًا وعالميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأول مرة فى مصر، تجاوز سعر الذهب للأسبوع الثاني على التوالي ألف جنيه للجرام من عيار 24 مسجلاً 1003، فيما افتتح الذهب تعاملاته هذا الأسبوع على تحقيق سعر تاريخى جديد عند 880 جنيهًا للجرام دون مصنعية، فما أسباب هذه الارتفاعات، وهل هناك عوامل تدفع فى طريق ارتفاع الذهب.

-حقق الذهب عالميًا أفضل أداء شهري في نحو أربع سنوات ونصف نتيجة انخفاض الدولار.

-نشر بيانات أمريكية سلبية أُضيفت إلى الشكوك بشأن انتعاش سريع من تراجع اقتصادي ناجم عن جائحة فيروس كورونا، ما دفع المستثمرين صوب شراء المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنًا.

-هبوط الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في عامين وحقق أسوأ أداء شهري في عشر سنوات.

-تسجيل أكبر انكماش اقتصادي أمريكي فيما لا يقل عن 73 عامًا.

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-ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية، وتضرر الدولار

-قلق المستثمرين إذ أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر لها أن تُجري في الثالث من نوفمبر2020.

-تفاقم وضع فيروس كورونا وتصاعد التوتر الجيوسياسي وانخفاض الدولار أكثر قد يدفع الذهب فوق مستوى ألفى دولار.

-ارتفع الذهب ما يزيد على 10% منذ بداية شهر يوليو 2020.

-صعد الذهب لأعلى مستوى على الإطلاق عند 1980.57 دولار.

الذهب حقق مكاسب الذهب منذ بداية العام إلى نحو 30% عالميًا أذ ارتفعت من 1517 إلى 1975 دولارًا مدفوعة بتفاقم الجائحة وانخفاض أسعار الفائدة.