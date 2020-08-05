شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 5 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء مؤشر السوق الرئيسي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.32% رابحاً 16.250 نقطة ليصل إلى مستوى 5020.63 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.51% رابحاً 27.870 نقطة ليصل إلى مستوى 5499.94 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.32% خاسراً 9.250 نقطة ليصل إلى مستوى 4071.45 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.43% رابحاً 17.560 نقطة ليصل إلى مستوى 4068.52 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 57.3 مليون سهم بقيمة 16.5 مليون دينار كويتي عبر 3442 صفقة، وصعدت 5 قطاعات على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.63%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.57%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 4.72%، ثم قطاغ التأمين بنسبة 1.76%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.43%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.33%.

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وجاء سهم الشركة الخليجية للاستثمار البترولي على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 4.67%، يليه سهم شركة كي جي إل لوجستيك بنسبة 3.67%، ثم سهم الشركة الأولى للاستثمار بنسبة 2.93%، فيما تصدر سهم شركة دار الثريا العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.83% ثم سهم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 4.80%، ثم سهم شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 4.55%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة عقارات الكويت، عن عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم السبت الموافق 15 أغسطس، في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وذلك لاعتماد البيانات المالية المرحلية المجمعة للفترة المنتهية في 31 مارس لعام 2020، والبيانات المرحلية المجمعة للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020.