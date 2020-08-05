شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، إذ ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 10630 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 1858 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 12551 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 4077 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 1572 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 2409 نقطة.

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وفي سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، حيث باع مجلس إدارة شركتي القاهرة للزيوت والصابون، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 100 ألف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة رواد السياحة-رواد 150 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة سى اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 45288 سهم، واشترى مساهم رئيسي بالشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 41500 سهم.

وفي سياق آخر أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن انتهاء المفاوضات بين شركة أوراسكوم وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري وشركة بوابة الشرق مصر للتنمية العقارية، منوهة إلى أن المفاوضات كانت تدور حول استحواذ شركة أوراسكوم على حصة في شركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمار العقارية المالكة لمشروع "سيتي جيت" إلا أن المهلة الزمنية التي حددها الأطراف للانتهاء من التفاوض قد انتهت دون الحصول على الموافقات المسبقة اللازمة للتوصل إلى اتفاق مرضي للطرفين.