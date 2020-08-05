شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاقتصاد اللبنانية:نحاول نقل 4 سفن تحمل 25 ألف طن من الطحين لميناء طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال المحلي الإخباري نقلا عن مسؤول بوزارة الاقتصاد اليوم الأربعاء أن لبنان لا يواجه أزمة طحين ولديه 35 ألف طن من الطحين في المطاحن، على الرغم من أن صومعة الحبوب الرئيسية في ميناء بيروت تضررت إزاء انفجار ضخم أمس الثلاثاء.

وأبلغ المسؤول القناة الإخبارية أن لبنان يسعى على الفور إلى نقل أربعة سفن تحمل 25 ألف طن من الطحين إلى ميناء طرابلس.

وقال وزير الاقتصاد اللبناني، إن صومعة بيروت والقمح داخلها تدمرا لكن البلاد تملك مخزونا كافيا وهناك سفن في الطريق لتغطية الاحتياجات.

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