شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسهم أوروبا بفضل تقارير الأرباح الإيجابية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء حيث طغت مجموعة من التقارير الإيجابية عن الأرباح والكميات الهائلة من التحفيز النقدي الذي يتدفق عبر النظام المالي مجددا على المخاوف إزاء ارتفاع عدد حالات فيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة وقاد مؤشر النفط والغاز المكاسب بعدما واصلت بي.بي مكاسبها لليوم الثاني.
لكن سهم بي.إم.دابليو تراجع ثلاثة بالمئة حيث دفعت إجراءات العزل العام شركة السيارات إلى تكبد خسارة تشغيلية في الربع الثاني مع تراجع تسليم السيارات الفارهة 25 بالمئة خلال هذه الفترة.
وتجاهل المستثمرون بشكل كبير تراجعا في أرباح الشركات الأوروبية متوقعين أن تدعم تريليونات الدولارات التي تضخها البنوك المركزية على مستوى العالم في النظام المالي أسواق الأسهم حتى يترسخ التعافي.
وتفيد بيانات رفينيتيف أن من المتوقع أن تعلن الشركات المدرجة على ستوكس 600 عن تراجع قدره 67.5 بالمئة في أرباح الربع الثاني، انخفاضا من توقعات بتراجع نسبته 58.3 بالمئة في الأسبوع السابق.
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