شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع العقارات يصعد ببورصة دبي بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.59% رابحاً 12.31 نقطة ليصل إلى مستوى 2091.10 نقطة، وبلغ حجم التداول 202.4 مليون سهم محققة ما قيمته 122.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1811 صفقة لعدد 28 سهماً، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.42%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.58%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.54%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.46%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.34%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.22%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.01%.

وقفز 15 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مصرف عجمان بنسبة 3.27%، ثم سهم شركة إعمار مولز بنسبة 3%، فيما تراجعت 9 أسهم، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.51%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 3.47%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 150.5 مليون ورقة بقيمة 52.4 مليون درهم.

وفي سياق متصل قالت ِشركة داماك العقارية دبي، إن المعاملة التي تم إبرامها من قبل شركة داماك إنترناشيونال ليمتد، وهي مشروع مشترك بين داماك (20% ملكية) ومجموعة دايكو التي يملكها حسين سجواني (80% ملكية)، أنهت اتفاقها مع الشركة العمانية للتنمية السياحية "عمران" بخصوص إعادة تطوير الأراضي حول ميناء السلطان قابوس في مسقط، وكجزء من اتفاقية إنهاء المشروع المشترك، ستتولى "عمران" ملكية 100% من شركة مطرح للتطوير السياحي، التي تم إنشاؤها لتنفيذ إعادة التطوير، وستقوم "داماك إنترناشيونال"، التي تمتلك حصتها من خلال شركة بورت انفستمنت ليمتد، بتحويل حصتها البالغة 70% في شركة مطرح إلى عمران، على أن تحصل الأخيرة على الحصص بالقيمة المذكورة في اتفاقية الشركاء، والتي ستعوض إلى حد ما داماك إنترناشيونال عن الأعمال المنجزة حتى الآن.

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وفي سياق آخر أعلنت شركة دبي للتأمين، عن نتائج أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، حيث حققت الشركة صافي أرباح بلغت 33 مليون درهم مقابل 43.4 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ نصيب الربح الأساسي والمخفف للسهم 0.33 درهم مقارنة بمبلغ 0.434 درهم.

فيما أعلنت مجموعة السلام القابضة، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الأحد الموافق 9 أغسطس في تمام الساعة 2 ظهراً، وذلك لإعادة تشكيل مجلس الإدارة.