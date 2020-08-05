شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع فى ظل انخفاض كبير للمخزونات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات المخزون انخفاضا كبيرا في مخزونات النفط الخام الأمريكية على الرغم من أن المخاوف بشأن الطلب على الوقود حدت من المكاسب في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 على مستوى العالم.

وصعد خام برنت 31 سنتا أو ما يعادل 0.7 بالمئة إلى 44.74 دولار للبرميل. وارتفع العقد 0.6 بالمئة أمس الثلاثاء لأعلى مستوى إغلاق منذ السادس من مارس.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا أو ما يوازي 0.6 بالمئة إلى 41.96 دولار للبرميل. وأنهى العقد تعاملات أمس الثلاثاء مرتفعا 1.7 بالمئة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أواخر يوليو.

وبحسب بيانات من معهد البترول الأمريكي، انخفضت مخزونات الخام 8.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول أغسطس آب إلى 520 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض ثلاثة ملايين برميل.

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ومن المقرر أن تصدر الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

لكن حالات الإصابة بفيروس كورونا تواصل الارتفاع عالميا. وفي الولايات المتحدة، بلغ عدد الوفيات ما يزيد عن ألف حالة يوميا، بينما اضطرت عشرات الولايات لتعليق خططها لإعادة فتح اقتصاداتها أو التراجع عن تلك الخطط.

ومما ساهم في دعم المعنويات إشارات على أن المحادثات بين النواب الديمقراطيين في الكونجرس والبيت الأبيض بشأن حزمة جديدة للدعم المالي بسبب فيروس كورونا بدأت تتحرك في الاتجاه الصحيح على الرغم من أن الطرفين ما زالا في حالة خلاف.

كما أظهرت بيانات المصانع الأمريكية هذا الأسبوع تحسنا في الطلبيات، وهو ما يراه بعض المحللين على أنه يوفر تخفيفا للقلق بشأن المخاطر التي تواجه أي انتعاش.