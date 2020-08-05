شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تنخفض عن أعلى مستوى فى أسبوع بفعل نتائج ضعيفة وارتفاع الين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الأسهم اليابانية عن أعلى مستوى في أسبوع اليوم الأربعاء إذ أكدت تقارير أرباح سلبية الضربة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 فيما ضغط ارتفاع الين على شركات التصدير.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.26 بالمئة إلى 22514.85 نقطة، فيما قاد قطاعا الاتصالات والسلع الاستهلاكية غير الضرورية الانخفاض. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.04 بالمئة إلى 1554.71 نقطة. وارتفع نيكي 37 بالمئة منذ سجل أدنى مستوى منذ بداية العام في مارس لكنه واجه صعوبات في الآونة الأخيرة ليتخطى مستوى المقاومة البالغ نحو 23000 إذ بات المستثمرون أكثر حذرا في مواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في داخل البلاد وأماكن أخرى. Advertisements ومما سلط الضوء على الجائحة، قالت مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية، أكبر بنك ياباني من حيث الأصول، أمس الثلاثاء إن صافي ربحها انخفض للنصف. وتراجعت أسهم المجموعة 0.17 بالمئة اليوم. وأغلقت أسهم سوني، وهي شركة كبيرة أخرى أعلنت عن نتائجها أمس الثلاثاء، منخفضة 1.61 بالمئة إذ فاقت المخاوف بشأن الأرباح المستقبلية للشركة النتائج التي فاقت التوقعات. وتقدم 99 سهما على المؤشر نيكي بينما تراجع 122.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسهم اليابان تنخفض عن أعلى مستوى فى أسبوع بفعل نتائج ضعيفة وارتفاع الين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.