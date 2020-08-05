شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يوسع مكاسبه فوق 2,000$ مسجلا مستوى قياسي جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي فوق حاجز النفسي التاريخي عند 2,000$ للأونصة ،لتسجل مستوي قياسي جديد ، استنادا على هبوط الدولار الأمريكي ، المتضرر من الاحتمالات القوية لزيادة التحفيز المالي والنقدي فى الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.9% إلى 2,036.87$ أعلى مستوى فى التاريخ ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 2,018.88$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 2,009.39$.

أنهي المعدن الثمين "الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 2.2% ، ليتداول لأول مرة فى التاريخ فوق حاجز 2,000$ للأونصة ، بفعل هبوط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوى فى أربعة أشهر.

وحققت أسعار الذهب ارتفاعا قرابة 11% على مدار تموز/يوليو ، فى رابع مكسب شهري على التوالي ، وبأكبر مكسب شهري منذ آب/أغسطس 2011 ،بفضل تسارع عمليات شراء المعدن كملاذ آمن.

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انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.2% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار الذهب كونها مقومة بالدولار الأمريكي.

الانخفاض الحالي فى مستويات الدولار الأمريكي ،يأتي تحت ضغط الاحتمالات القوية لتوسيع آفاق التحفيز المالي والنقدي فى الولايات المتحدة ،لمواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وهناك دعم أضافي لأسعار الذهب كملاذ آمن ، وهو تفاقم الخلاف السياسي القائم بين الحزب الديمقراطي ونظيره الجمهوري حول خطة الإغاثة من الجائحة الفيروسية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 9.35 طن متري، فى ثاني زيادة يومية على التوالي،ليرتفع الإجمالي إلى 1,257.73 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.